Раскрыта личность поджигателя машин у «Москва-Сити»

Раскрыта личность поджигателя автомобиля у «Москва-Сити». Как сообщает Telegram-канал Shot, 26-летний Сергей Арушанов поджег свой Wolksvagen Polo, а после огонь перекинулся на рядом стоящий Jaguar.

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Правоохранители задержали мужчину. В момент пожара он стоял рядом и кричал лозунги против спецоперации на Украине. Арушанов в соцсетях называет себя режиссером и выкладывает на своих страницах собственно сделанные «короткометражки».

Напомним, что две машины загорелись у одного из небоскребов «Москва-Сити» вечером 6 октября. Позднее в Сети появились видео, на которых неизвестный кидает в одну из машин, предположительно, бутылки с зажигательной смесью.