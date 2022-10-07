Дочь знаменитого тренера обвинили в изнасиловании учеников

В США дочь знаменитого детского тренера по американскому футболу Гарольда Штрауса обвинили в многочисленных случаях домогательств и изнасилований подростков. Об этом сообщает New York Post.

Группа бывших учеников средней школы города Колтон, штат Калифорния, подала иск против Тиффани Штраус-Гордон, которая была вторым тренером по американскому футболу в учебном заведении с 2001 по 2007 год. Тогда Гарольд Штраус занимал пост главного тренера школьной команды.

Женщина подозревается в многочисленных сексуальных домогательствах к подопечным, которым в тот период было от 14 до 17 лет. В иске, выдержку из которого привела газета East Bay Times, говорится, что Штраус-Гордон регулярно занималась с подростками оральным сексом и вступала в иные сексуальные контакты.

Адвокат истцов также утверждает, что многие тренеры школы, кроме отца женщины, знали о происходящем и в шутку называли это «особым подходом Тиффани». Кроме того, в заявлении пострадавших говорится, что Штраус-Гордон занималась сексом и с тренерами школы.

В данный момент следователи проверяют полученную информацию. Тиффани Штраус-Гордон, которая в последние годы работала спортивным директором другой школы, отправлена в неоплачиваемый отпуск, но находится на свободе. Ее адвокат сказал, что против его клиентки пока не было выдвинуто официальных обвинений. Он также отметил, что тренерская карьера Штраус-Гордон продолжается уже больше 20 лет, и за это время никто не обвинял ее в каких-либо правонарушениях.

Отец женщины, Гарольд Гордон скончался в 2019 году. На протяжении 30 лет он работал детским и молодежным тренером по американскому футболу, и приобрел за это время статус легендарного наставника. Многие его подопечные стали выдающимися игроками высшей лиги.