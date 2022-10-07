Тело еще одного мобилизованного обнаружили в военном училище Новосибирска

Тело еще одного мобилизованного обнаружили на территории пункта формирования личного состава в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в регионе Нину Шалабаеву.

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«Компетентные органы разбираются. То есть всего два (погибших — прим. ред.)», — сказала омбудсмен.

Напомним, что 3 октября Шалабаева рассказала о первом погибшем в НВВКУ. Смерть россиянина в воинской части наступила во сне, пояснила она. Следователи подключились к выяснению причин смерти мужчины.