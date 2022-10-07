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1 час назад

Тело еще одного мобилизованного обнаружили в военном училище Новосибирска

Никита Бородкин

Тело еще одного мобилизованного обнаружили на территории пункта формирования личного состава в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в регионе Нину Шалабаеву.

Тело еще одного мобилизованного обнаружили в военном училище Новосибирска
Фото: ТАССТАСС

«Компетентные органы разбираются. То есть всего два (погибших — прим. ред.)», — сказала омбудсмен.

Напомним, что 3 октября Шалабаева рассказала о первом погибшем в НВВКУ. Смерть россиянина в воинской части наступила во сне, пояснила она. Следователи подключились к выяснению причин смерти мужчины.

Трое мобилизованных россиян погибли в Свердловской области

Ранее сообщалось о гибели троих мобилизованных в Свердловской области — двое из них умерли на территории Еланского гарнизона учебного центра Минобороны, а еще один — после отправки домой. Еще один мобилизованный скончался после конфликта с сослуживцем в воинской части в Омске.

Происшествия,Нина Шалабаева,
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