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20 минут назад

СМИ: ВСУ ударили по автобусу в Херсоне

Алиса Селезнёва

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по автобусу с мирными жителями в Херсоне, погибли четыре человека, еще трое ранены. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.

ВСУ обстреляли гражданский автобус в Херсонской области
Фото: ТАССТАСС

По словам представителя экстренных служб, удар был нанесен при помощи американской РСЗО HIMARS.

«В 07:05 ВСУ обстреляли район Дарьевского моста, выпустив четыре ракеты HIMARS. В результате обстрела [ракеты] попали в гражданский автобус. Четыре мирных жителя погибли, трое получили тяжелые ранения», - пояснил он.

При этом сотрудник экстренных служб региона уточнил, что данные о пострадавших в результате обстрела – предварительные, так как эвакуация продолжается.

Один человек погиб после обстрела ВСУ села в Курской области

5 октября удар был нанесен ВСУ по гостинице в центре Херсона, его жертвой стал один человек. 4 октября сообщалось об ударе украинских сил по Антоновскому мосту (мост через Днепр). В экстренных службах заявили, что удар был нанесен из HIMARS. Три ракеты из шести удалось сбить. О погибших и пострадавших информации не было.

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