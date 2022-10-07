ВСУ обстреляли гражданский автобус в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по автобусу с мирными жителями в Херсоне, погибли четыре человека, еще трое ранены. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.
По словам представителя экстренных служб, удар был нанесен при помощи американской РСЗО HIMARS.
«В 07:05 ВСУ обстреляли район Дарьевского моста, выпустив четыре ракеты HIMARS. В результате обстрела [ракеты] попали в гражданский автобус. Четыре мирных жителя погибли, трое получили тяжелые ранения», - пояснил он.
При этом сотрудник экстренных служб региона уточнил, что данные о пострадавших в результате обстрела – предварительные, так как эвакуация продолжается.
5 октября удар был нанесен ВСУ по гостинице в центре Херсона, его жертвой стал один человек. 4 октября сообщалось об ударе украинских сил по Антоновскому мосту (мост через Днепр). В экстренных службах заявили, что удар был нанесен из HIMARS. Три ракеты из шести удалось сбить. О погибших и пострадавших информации не было.