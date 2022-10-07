ВСУ обстреляли гражданский автобус в Херсонской области

"В 07:05 ВСУ обстреляли район Дарьевского моста, выпустив четыре ракеты HIMARS. В результате обстрела [ракеты] попали в гражданский автобус. Четыре мирных жителя погибли, трое получили тяжелые ранения. Количество жертв предварительное, продолжаются работы по эвакуации", - сказал он