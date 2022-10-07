В результате пожара на острове Пасхи пострадали статуи моаи

Власти чилийского острова Пасхи заявили, что лесной пожар, охвативший часть острова, обжег некоторые из его монументальных резных каменных фигур, известных как моаи.

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Сообщается, что пламя охватило национальный парк Рапа-Нуи, расположенный в 3500 км от западного побережья Чили, нанеся «непоправимый» ущерб археологическим памятникам.

«Более 100 гектаров были затронуты в секторе Рано-Рараку, который включает водно-болотные угодья и сектор моаи», — говорится в заявлении национального парка на его официальной странице в социальной сети, пишет The Guardian

В Рапа-Нуи находится более 1000 каменных статуй — гигантских голов, которые, как считается, впервые были вырезаны в 13 веке коренными жителями острова. Сообщается, что больше всего пострадал район вокруг вулкана Рано-Рараку, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.