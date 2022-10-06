Подполковник ФСИН выпала из окна в Москве

В Москве на Большой Набережной с окна 4-го этажа выпала 36-летняя подполковник столичного ФСИН Полина Р. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Женщину обнаружили с многочисленными травмами под окнами её съёмной квартиры. Во время инцидента в помещении также находились муж и двухлетняя дочь женщины. Прибывшие на место полицейские обнаружили внутри квартиры полный хаос – беспорядок и разбросанные вещи.

Полиция начала проверку по факту случившегося. Соседи семьи рассказали, что в последнее время пострадавшая сильно изменилась и часто вела себя неадекватно – громко ругалась и материлась прямо на улице. Кроме того, по словам свидетелей, из квартиры семьи часто были слышны крики.