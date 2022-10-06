В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
27 минут назад

Мужчина поджег автомобили у "Москва-Сити"

Илья Родин

В комплексе "Москва-Сити" загорелось два автомобиля, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что в настоящее время возгорание локализовано.

Очевидцы происшествия утверждают, что рядом с машинами был замечен мужчина. В руках у него предположительно были бутылки с зажигательной смесью, сообщает Telegram-канал Baza.

По словам свидетелей, злоумышленник выкрикивал антивоенные лозунги.

Мужчина стоял в 25 метрах от входа в здание «Москва-Сити» и бросал в машины «что-то похожее на бутылки или петарды». Поджигателя задержала полиция, добавляет канал Mash.

Во время задержания он выкрикивал политические лозунги. Кроме того, он пытался разбить свой телефон, мял в руках мягкую игрушку.

Происшествия,Видео,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители