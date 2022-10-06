Мужчина поджег автомобили у "Москва-Сити"

В комплексе "Москва-Сити" загорелось два автомобиля, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что в настоящее время возгорание локализовано.

Очевидцы происшествия утверждают, что рядом с машинами был замечен мужчина. В руках у него предположительно были бутылки с зажигательной смесью, сообщает Telegram-канал Baza.

По словам свидетелей, злоумышленник выкрикивал антивоенные лозунги.

Мужчина стоял в 25 метрах от входа в здание «Москва-Сити» и бросал в машины «что-то похожее на бутылки или петарды». Поджигателя задержала полиция, добавляет канал Mash.