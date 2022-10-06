Раскрыты подробности громкого убийства терапевта в Оренбурге

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По словам Радика Галимова, 28-летний Денис Тучин совершил убийство из-за зависти к успешности и социальному статусу Федоровой. Он также добавил, что сейчас расследование дела подошло к своей завершающей стадии.

Как выяснило следствие, подозреваемый Денис Тучин имеет психические проблемы. Впервые Тучин встретился с Федоровой в больнице, где в тот момент лечилась его мать. После этого он стал следить за девушкой в социальных сетях и неоднократно вызывал ее на дом, если его мать снова заболевала.

2 августа, согласно материалам следствия, Тучин решился на убийство.

«Подозреваемый оделся во все черное, взял заранее подготовленный нож, который был куплен еще весной, и выследил жертву у поликлиники. Она отправлялась на обход пациентов», – добавил Галимов.

Злоумышленник зашел за Федоровой в подъезд и нанес жертве 30 ударов ножом.

Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что в момент совершения преступления Тучин мог находиться в состоянии, не исключающем вменяемости. Согласно закону, он подлежит уголовной ответственности с учетом статьи 22 («Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости») УК РФ, но это практически не отличается от стандартной процедуры.