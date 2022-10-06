Раскрыты подробности громкого убийства терапевта в Оренбурге

Официальный представитель управления Следственного комитета России по Оренбургской области Радик Галимов раскрыл подробности громкого убийства 25-летнего врача-терапевта из Оренбурга Елены Федоровой. Об этом сообщает «Лента.ру».
По словам Радика Галимова, 28-летний Денис Тучин совершил убийство из-за зависти к успешности и социальному статусу Федоровой. Он также добавил, что сейчас расследование дела подошло к своей завершающей стадии.
Как выяснило следствие, подозреваемый Денис Тучин имеет психические проблемы. Впервые Тучин встретился с Федоровой в больнице, где в тот момент лечилась его мать. После этого он стал следить за девушкой в социальных сетях и неоднократно вызывал ее на дом, если его мать снова заболевала.
2 августа, согласно материалам следствия, Тучин решился на убийство.
«Подозреваемый оделся во все черное, взял заранее подготовленный нож, который был куплен еще весной, и выследил жертву у поликлиники. Она отправлялась на обход пациентов», – добавил Галимов.
Злоумышленник зашел за Федоровой в подъезд и нанес жертве 30 ударов ножом.
Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что в момент совершения преступления Тучин мог находиться в состоянии, не исключающем вменяемости. Согласно закону, он подлежит уголовной ответственности с учетом статьи 22 («Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости») УК РФ, но это практически не отличается от стандартной процедуры.
Убийство Елены Федоровой потрясло жителей Оренбурга. Ход расследования взял под свой контроль лично председатель СК России Александр Бастрыкин.