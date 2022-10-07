Бывший боец «Азова» торговал наркотиками в Петербурге

В Петербурге полицейские задержали с поличным бывшего бойца полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) за торговлю наркотиками. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По его словам, мужчина занимался организацией закладок с запрещенными веществами. Его подозревают в создании преступной наркогруппировки. Ему предъявлено обвинение. Также правоохранители проверяют «азовца» на причастность к экстремистским и террористическим организациям Украины.

До 2020 года мужчина являлся гражданином Украины, а затем получил российское гражданство. Установлено, что в прошлом он был членом украинских фанатских группировок, а в 2015 году прошел военную подготовку на базе «Азова», затем там же занимался агитационно-пропагандистской работой.