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1 час назад

Житель Реутова обнаружил мертвую жену обнаженной и связанной

Газета.Ru

В Реутове местный житель вернулся домой и обнаружил свою жену мертвой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Житель Реутова обнаружил мертвую жену обнаженной и связанной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам мужчины, тело супруги он нашел, когда пришел поздно вечером с работы. Женщина лежала на полу обнаженная, со связанными руками и без признаков жизни.

Сообщается, что квартира, в которой были найдены останки — съемная. Мужчина заявил, что на месте происшествия никого, кроме погибшей, не было. В настоящий момент правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают, кто мог находиться в квартире перед смертью россиянки.

Ранее стало известно, что в Томске 44-летняя местная жительница, числившаяся пропавшей без вести, была обнаружена мертвой.

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