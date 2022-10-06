Житель Реутова обнаружил мертвую жену обнаженной и связанной

В Реутове местный житель вернулся домой и обнаружил свою жену мертвой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По словам мужчины, тело супруги он нашел, когда пришел поздно вечером с работы. Женщина лежала на полу обнаженная, со связанными руками и без признаков жизни.

Сообщается, что квартира, в которой были найдены останки — съемная. Мужчина заявил, что на месте происшествия никого, кроме погибшей, не было. В настоящий момент правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают, кто мог находиться в квартире перед смертью россиянки.