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1 час назад

ADN: на Аляске задержали двух россиян при попытке попасть в США

RT на русскомиещё 1

На Аляске задержали двух россиян, пытающихся попасть в США, заявил губернатор американского штата Майк Даливи.

На Аляске задержали россиян при попытке попасть в США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Двое задержанных находятся в Анкоридже. Для нас это стало сюрпризом, но мы не ожидаем какого-то потока лиц», — приводит его слова Anchorage Daily News.

По данным местных властей, граждан России задержали на острове Святого Лаврентия в нескольких десятках километров от России.

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов ранее заявил, что в страну с 21 сентября въехали около 200 тыс. граждан России.

В МВД Грузии сообщили о сокращении числа желающих пересечь границу граждан России.

Происшествия,Марат Ахметжанов,
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