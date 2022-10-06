Мужчина скончался в палаточном лагере для мобилизованных

«В Новосибирске 2 октября скончался как будто от сердечного приступа, когда на сердце никогда не жаловался и на учете не состоял», — рассказала женщина, добавляя, что перед этим он жаловался на то, что в лагере «форму не дают, не кормят, все шатаются и пьют».