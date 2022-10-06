Мужчина скончался в палаточном лагере для мобилизованных

Житель Братска скончался в палаточном лагере для мобилизованных граждан в Академгородке Новосибирска, его родственники жалуются на то, что им не отдают тело. Об этом сообщает издание «Курьер. Среда».
По данным издания, в этом палаточном лагере размещены призванные в рамках частичной мобилизации граждане из разных регионов, там они проходят военную подготовку. Мать одного из мобилизованных – 35-летнего добровольца – рассказала в социальных сетях о смерти сына.
«В Новосибирске 2 октября скончался как будто от сердечного приступа, когда на сердце никогда не жаловался и на учете не состоял», — рассказала женщина, добавляя, что перед этим он жаловался на то, что в лагере «форму не дают, не кормят, все шатаются и пьют».
По ее словам, 28 сентября погибший отправился добровольцем в военкомат «совершенно трезвый». Позднее, утверждает мать мобилизованного, ее пытались убедить, что скончавшийся мужчина выпил некачественный алкоголь, и умер. Она в эту версию не верит, поскольку сын, пояснила она, никогда не злоупотреблял алкоголем.
«Забрать тело мы не можем, власти нам не содействуют, сидим три дня в неведении», — добавила она.
Ранее днем Минобороны России опровергло данные мобилизованных граждан в Белгородской области, которые рассказали о плохих условиях содержания, списанном оружии и отсутствии официального оформления в дивизию на опубликованном в соцсетях видео.