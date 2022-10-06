В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
1 час назад

Кара-Мурзе предъявили обвинение в госизмене за публичную критику властей РФ за рубежом

ТАСС

Публицисту и общественному деятелю Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом) предъявлено обвинение в госизмене за публичные выступления с критикой российских властей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Вадим Прохоров.

Кара-Мурзу обвинили в госизмене
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нашему подзащитному предъявлены обвинения по трем эпизодам, заключающимся в выступлениях с критикой российских властей на публичных мероприятиях в Лиссабоне, Хельсинки и Вашингтоне. Никакой угрозы стране эти выступления не несли, это была публичная, открытая критика", - сказал собеседник агентства, отметив, что Кара-Мурза не признает вину.

Происшествия,Вадим Прохоров,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители