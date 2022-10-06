Кара-Мурзу обвинили в госизмене

"Нашему подзащитному предъявлены обвинения по трем эпизодам, заключающимся в выступлениях с критикой российских властей на публичных мероприятиях в Лиссабоне, Хельсинки и Вашингтоне. Никакой угрозы стране эти выступления не несли, это была публичная, открытая критика", - сказал собеседник агентства, отметив, что Кара-Мурза не признает вину.