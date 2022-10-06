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1 час назад

Швеция измерила уровень метана в районе аварии на «Северных потоках»

Илья Родин

Содержание метана в районе аварии на «Северных потоках» превышает норму в тысячу раз. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Шведское радио.

Швеция измерила уровень метана в районе аварии на «Северных потоках»
Фото: Kustbevakningen Шведская береговая охранаKustbevakningen Шведская береговая охрана

Отмечается, что высокий уровень метана в водах Балтийского моря был зафиксирован приборами шведского исследовательского корабля Skagerak.

Научный руководитель миссии Катарина Абрахамссон подчеркнула, что чрезмерный уровень концентрации газа может негативно сказаться на жизнедеятельности морских организмов, в частности, планктона. Она добавила, что ученые проведут серию дополнительных экспертиз.

Швеция завершила расследование на месте утечек на «Северных потоках»

Ранее сообщалось, что служба безопасности Швеции объявила о завершении расследования на трубопроводах. Установлено, что аварии произошли из-за взрывов.

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