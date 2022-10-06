Швеция измерила уровень метана в районе аварии на «Северных потоках»

Содержание метана в районе аварии на «Северных потоках» превышает норму в тысячу раз. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Шведское радио.

Фото: Kustbevakningen Шведская береговая охрана Kustbevakningen Шведская береговая охрана

Отмечается, что высокий уровень метана в водах Балтийского моря был зафиксирован приборами шведского исследовательского корабля Skagerak.

Научный руководитель миссии Катарина Абрахамссон подчеркнула, что чрезмерный уровень концентрации газа может негативно сказаться на жизнедеятельности морских организмов, в частности, планктона. Она добавила, что ученые проведут серию дополнительных экспертиз.