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39 минут назад

В российском регионе ввели режим ЧС из-за наводнений

Lenta.ru

В Соболевском районе Камчатского края введен режим ЧС из-за наводнения. Информация об этом опубликована на сайте властей российского региона.

В российском регионе ввели режим ЧС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из-за дождя из берегов вышла река Большая Воровская. Вода затопила улицы, дома, размыла дороги и повредила мост. В селе Соболево подготовили пункты временного размещения для тех, чьи жилища пострадали — в школе и в гостинице. Данные о пострадавших не поступали.

Утром 6 октября для оказания помощи местным жителям подтопленных территорий вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Очевидцы делятся последствиями разгула стихии в соцсетях и говорят, что «даже весной такого не видели».

В августе сильный ливень затопил улицы Симферополя. Из-за подтопления улиц в столице Крыма остановились троллейбусы. Непрекращающиеся потоки дождевой воды затруднили движение на дорогах.

Происшествия,МЧС России,
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