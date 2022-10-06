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18 минут назад

В Курской области заявили об обстреле села Гордеевка

Мария Иванова

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские военные снова обстреляли село Гордеевка. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В Курской области заявили об обстреле села Гордеевка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам губернатора, несколько снарядов упали в огородах, но никто не пострадал. Серьезных разрушений в селе нет, но повреждения получили три дома.

«Пострадали три дома, причем сильнее других - дом жительницы, которая только вчера получила компенсацию за погибшую во время обстрела корову», - отметил Старовойт.

Он пообещал, что власти помогут местным жителям и на этот раз.

Неделю назад, 30 сентября, Старовойт сообщил об обстреле Гордеевки из минометов. По его словам, тогда «насчитали не менее 12 прилетов».

Никто из жителей не пострадал, осколки повредили окна в нескольких домах и линию электропередач, некоторые дома были обесточены.

Происшествия,Роман Старовойт,
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