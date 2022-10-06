В Москве рабочий почти сгорел заживо на крыше балкона многоэтажки

На севере Москвы 54-летнего рабочего госпитализировали с ожогами, а его коллегу с переломами и ушибом. Об этом сообщает издание mk.ru.
Инцидент произошел на Ходынском бульваре. Рабочие, уроженцы Белоруссии и Украины, проводили работы по заливке битума на крыше балкона на 11-м этаже. В один момент вещество воспламенилось и огонь перекинулся на одного из мужчин.
Его коллега успел спрыгнуть на балкон, расположенный этажом ниже. В результате он получил перелом стопы и ушиб позвоночника. Второго пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии с тяжелейшими ожогами — предварительно, 97% тела.