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56 минут назад

В Москве рабочий почти сгорел заживо на крыше балкона многоэтажки

Газета.Ru

На севере Москвы 54-летнего рабочего госпитализировали с ожогами, а его коллегу с переломами и ушибом. Об этом сообщает издание mk.ru.

В Москве рабочий почти сгорел заживо на крыше балкона многоэтажки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел на Ходынском бульваре. Рабочие, уроженцы Белоруссии и Украины, проводили работы по заливке битума на крыше балкона на 11-м этаже. В один момент вещество воспламенилось и огонь перекинулся на одного из мужчин.

Его коллега успел спрыгнуть на балкон, расположенный этажом ниже. В результате он получил перелом стопы и ушиб позвоночника. Второго пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии с тяжелейшими ожогами — предварительно, 97% тела.

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