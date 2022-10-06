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19 минут назад

Khaosod: в Таиланде экс-полицейский застрелил более 30 человек в детском центре

Газета.Ruиещё 4

На северо-востоке Таиланда погибли 32 человека в результате вооруженного нападения неизвестного на детский центр. Об этом сообщает газета Khaosod.

В Таиланде экс-полицейский застрелил более 30 человек в детском центре
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что среди погибших маленькие дети, подростки и их родители.

В мексиканском штате Герреро преступники расстреляли мэра

Устроивший стрельбу убежал с места преступления на автомобиле марки Toyota Vigo, полиция ведет его поиски. Предполагается, что это был бывший сотрудник полиции, уволенный с госслужбы.

Ранее 26 сентября в школе №88 в российском Ижевске произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек, 11 из которых — дети. Мужчина, который открыл огонь в учебном заведении, покончил с собой.

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