В Таиланде экс-полицейский застрелил более 30 человек в детском центре

На северо-востоке Таиланда погибли 32 человека в результате вооруженного нападения неизвестного на детский центр. Об этом сообщает газета Khaosod.

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Отмечается, что среди погибших маленькие дети, подростки и их родители.

Устроивший стрельбу убежал с места преступления на автомобиле марки Toyota Vigo, полиция ведет его поиски. Предполагается, что это был бывший сотрудник полиции, уволенный с госслужбы.