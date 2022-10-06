В Таиланде экс-полицейский застрелил более 30 человек в детском центре

На северо-востоке Таиланда погибли 32 человека в результате вооруженного нападения неизвестного на детский центр. Об этом сообщает газета Khaosod.
Отмечается, что среди погибших маленькие дети, подростки и их родители.
Устроивший стрельбу убежал с места преступления на автомобиле марки Toyota Vigo, полиция ведет его поиски. Предполагается, что это был бывший сотрудник полиции, уволенный с госслужбы.
Ранее 26 сентября в школе №88 в российском Ижевске произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек, 11 из которых — дети. Мужчина, который открыл огонь в учебном заведении, покончил с собой.