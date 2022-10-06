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51 минуту назад

Раскрыты подробности исчезновения топ-менеджера авиакорпорации в Москве

Елена Прошина

В Москве нашли пропавшую топ-менеджера Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Веру Майорову. Как сообщает РБК, руководитель следственного управления СК по Москве Юлия Иванова рассказала, что противоправных деяний против женщины не совершалось.

Раскрыты подробности исчезновения топ-менеджера авиакорпорации в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Telegram-каналы сообщили, что Майорова последний раз выходила на связь 23 сентября в свой день рождения, а после пропала. Накануне ее сын якобы обратился в полицию и заявил, что ее удерживают неизвестные, пока она не отдаст некий долг.

«Женщина найдена, в отношении ее жизни и здоровья противоправные действия не совершались», — заявила Иванова.

Глава следственного управления добавила, что сотрудники дадут оценку «остальным фактам» в рамках расследуемого уголовного дела по статье 126 УК РФ («Похищение человека»).

Происшествия,Юлия Иванова,Следственный комитет,ОАК,
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