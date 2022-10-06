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51 минуту назад

В Турции у самолета при посадке лопнуло колесо

ТАССиещё 1

Колесо самолета авиакомпании "Турецкие авиалинии" со 105 пассажирами на борту лопнуло при посадке в городе Хатай на юге Турции. Пострадавших нет, сообщил в четверг представитель перевозчика.

В Турции у самолета при посадке лопнуло колесо
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Самолет, на борту которого находились 105 пассажиров, выполнял рейс по маршруту Стамбул-Хатай. При посадке из-за перегрева одно из колес лайнера лопнуло. Прибывшие к самолету пожарные команды оперативно провели работу по охлаждению шасси. Пассажиры и экипаж были безопасным способом эвакуированы. Проблем со здоровьем ни у кого нет", - говорится в сообщении представителя "Турецких авиалиний" в Twitter.

Происшествия,Turkish Airlines,
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