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20 минут назад

Сбитый пожилой россиянин несколько часов пролежал на трассе без помощи и умер

Lenta.ru

Пенсионер, сбитый в результате ДТП на трассе в Ростовской области, несколько часов пролежал на обочине без помощи и умер. Об этом сообщает KP.RU.

Сбитый пенсионер несколько часов пролежал на трассе без помощи и умер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сведениям издания, все произошло в темное время суток. Пострадавший отполз с дороги и махал руками, чтобы привлечь внимание автомобилистов, но никто так и не остановился. Виновник ДТП также скрылся с места.

У пенсионера, по всей вероятности, не было с собой мобильного телефона, поэтому связаться с родственниками и спасателями он не смог.

Тело пенсионера обнаружили, когда на улице рассвело.

«Личность погибшего установлена. Это житель станицы Кривянской», — отметил собеседник KP.RU.

Позже труп мужчины направили на экспертизу в морг в Аксае.

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