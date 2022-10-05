Девятиклассник получил ножевое ранение в голову

Медики на борту санитарной авиации перевозят из Богучара в Воронежскую областную больницу девятиклассника, которого сверстник ударил ножом в голову. Нож вошел в голову ребенка над ухом, подросток находится в стабильно тяжелом состоянии, рассказал ТАСС представитель медицинских структур региона.

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"Нож вошел в голову над ухом и находится в голове. Ребенок в сознании, его ждут в операционной Воронежской областной клинической больницы", - сказал собеседник агентства, уточнив, что ребенка перевозят бортом санавиации.

Он добавил, что медики расценивают состояние пострадавшего как стабильно тяжелое. Собеседник агентства сказал, что ребенка будут оперировать в отделении нейрохирургии Воронежской областной больницы, где имеется все необходимое оборудование, в том числе специальный микроскоп. По его словам, приземление борта санитарной авиации в Воронеже ожидается около 17:20 мск.