В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
25 минут назад

Раненого ножом в голову школьника из Богучара перевезут в Воронежскую облбольницу

ТАССиещё 1

Медики на борту санитарной авиации перевозят из Богучара в Воронежскую областную больницу девятиклассника, которого сверстник ударил ножом в голову. Нож вошел в голову ребенка над ухом, подросток находится в стабильно тяжелом состоянии, рассказал ТАСС представитель медицинских структур региона.

Девятиклассник получил ножевое ранение в голову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нож вошел в голову над ухом и находится в голове. Ребенок в сознании, его ждут в операционной Воронежской областной клинической больницы", - сказал собеседник агентства, уточнив, что ребенка перевозят бортом санавиации.

Он добавил, что медики расценивают состояние пострадавшего как стабильно тяжелое. Собеседник агентства сказал, что ребенка будут оперировать в отделении нейрохирургии Воронежской областной больницы, где имеется все необходимое оборудование, в том числе специальный микроскоп. По его словам, приземление борта санитарной авиации в Воронеже ожидается около 17:20 мск.

Ранее прокуратура Воронежской области сообщила, что в среду около 11:00 мск в школе Богучарского района возникла ссора между двумя девятиклассниками, после чего школьник достал раскладной нож и ударил им в голову 15-летнего подростка.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители