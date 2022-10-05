Басманный суд Москвы отказал следствию в заочном аресте бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой, которая скрылась от органов следствия из-под домашнего ареста, куда ее отправили по делу о дискредитации российской армии. Об этом ТАСС сообщили в среду в суде.

"Суд не смог вынести решение по ходатайству СК об ужесточении Овсянниковой М.В. меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей", - сказали в пресс-службе, отметив, что это произошло из-за неявки прокурора на заседание.

Таким образом, мера пресечения журналистке в виде домашнего ареста осталась без изменений.

Басманный суд Москвы в августе отправил Овсянникову до 9 октября под домашний арест по обвинению в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Ей было предъявлено обвинение по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации), которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Однако позже она сбежала из-под домашнего ареста. МВД объявило ее в розыск.

По словам адвоката Овсянниковой Дмитрия Захватова, поводом для обвинения послужил пикет с участием его подзащитной на Софийской набережной в Москве 15 июля. Бывший супруг журналистки Игорь Овсянников 1 октября сообщил, что она сбежала из-под домашнего ареста, забрав с собой их дочь.