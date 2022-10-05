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1 час назад

В Подмосковье воинскую часть забросали «коктейлями Молотова»

News.ru

В Подмосковье неизвестный попытался устроить пожар в воинской части, бросив на территорию несколько «коктейлей Молотова». Возгорание было быстро потушено, никто не пострадал, сообщает Telegram-канал SHOT.

Воинскую часть забросали «коктейлями Молотова»
Фото: News.ruNews.ru

Инцидент произошел минувшей ночью в деревне Зюзино (Раменский городской округ). Злоумышленник перебросил через бетонный забор воинской части № 75384 четыре бутылки с зажигательной смесью, которые попали в нежилой барак. Начавшееся возгорание было практически сразу ликвидировано, в здании обгорел только подоконник. Пострадавших в результате происшествия нет. Поджигатель разыскивается полицией.

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