Воинскую часть забросали «коктейлями Молотова»

В Подмосковье неизвестный попытался устроить пожар в воинской части, бросив на территорию несколько «коктейлей Молотова». Возгорание было быстро потушено, никто не пострадал, сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел минувшей ночью в деревне Зюзино (Раменский городской округ). Злоумышленник перебросил через бетонный забор воинской части № 75384 четыре бутылки с зажигательной смесью, которые попали в нежилой барак. Начавшееся возгорание было практически сразу ликвидировано, в здании обгорел только подоконник. Пострадавших в результате происшествия нет. Поджигатель разыскивается полицией.