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9 минут назад

Избиение женщины грабителем в Москве попало на видео

Мослента

В Москве грабитель ударил женщину в челюсть, а затем избил руками и ногами. Инцидент попал на видео, опубликованное Telegram-каналом «МВД Медиа».

На кадрах запечатлено, как злоумышленник ударил жертву кулаком в одном из заведений общепита. Затем он догнал женщину на улице, повалил ее на землю и избил.

Потерпевшей удалось вырваться и убежать, однако ее куртка, где находились деньги и ценные вещи, осталась у грабителя. Материальный ущерб составил около 85 тысяч рублей, уточнили в правоохранительных органах.

Нападавший задержан, им оказался 29-летний приезжий. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.

Происшествия,Видео,
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