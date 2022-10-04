Избиение женщины грабителем в Москве попало на видео

В Москве грабитель ударил женщину в челюсть, а затем избил руками и ногами. Инцидент попал на видео, опубликованное Telegram-каналом «МВД Медиа».

На кадрах запечатлено, как злоумышленник ударил жертву кулаком в одном из заведений общепита. Затем он догнал женщину на улице, повалил ее на землю и избил.

Потерпевшей удалось вырваться и убежать, однако ее куртка, где находились деньги и ценные вещи, осталась у грабителя. Материальный ущерб составил около 85 тысяч рублей, уточнили в правоохранительных органах.