Власти Швеции оцепили зону утечки у «Северных потоков»

Зона утечки газа у датского острова Борнхольм оцеплена береговой полицией Швеции. Следователи вместе с представителями Дании пытаются установить причины произошедшего. Об этом сообщает РБК.
Уточняется, что тщательно обследовать повреждения можно будет только после того, как полиция Швеции и Дании снимет с места утечки оцепление.
Повреждения наблюдаются в районе датского острова Борнхольм в Балтийском море, который находится недалеко от Швеции.
«Компания-оператор “Северного потока-2” взаимодействует со всеми задействованными государственными органами и приступит к обследованию и оценке состояния газопровода, когда будет завершено полицейское расследование на месте преступления и снято оцепление», — сообщила компания-оператор Nord Stream 2 AG.
26 сентября на трубах газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли два синхронных взрыва. Аналитики предполагают, что аварии могут быть результатом диверсии, но виновные пока не найдены.