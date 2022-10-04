Власти Швеции оцепили зону утечки у «Северных потоков»

Зона утечки газа у датского острова Борнхольм оцеплена береговой полицией Швеции. Следователи вместе с представителями Дании пытаются установить причины произошедшего. Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что тщательно обследовать повреждения можно будет только после того, как полиция Швеции и Дании снимет с места утечки оцепление.

Повреждения наблюдаются в районе датского острова Борнхольм в Балтийском море, который находится недалеко от Швеции.

«Компания-оператор “Северного потока-2” взаимодействует со всеми задействованными государственными органами и приступит к обследованию и оценке состояния газопровода, когда будет завершено полицейское расследование на месте преступления и снято оцепление», — сообщила компания-оператор Nord Stream 2 AG.