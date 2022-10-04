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8 минут назад

Власти Швеции оцепили зону утечки у «Северных потоков»

Елена Прошина

Зона утечки газа у датского острова Борнхольм оцеплена береговой полицией Швеции. Следователи вместе с представителями Дании пытаются установить причины произошедшего. Об этом сообщает РБК.

Власти Швеции оцепили зону утечки у «Северных потоков»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что тщательно обследовать повреждения можно будет только после того, как полиция Швеции и Дании снимет с места утечки оцепление.

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Повреждения наблюдаются в районе датского острова Борнхольм в Балтийском море, который находится недалеко от Швеции.

«Компания-оператор “Северного потока-2” взаимодействует со всеми задействованными государственными органами и приступит к обследованию и оценке состояния газопровода, когда будет завершено полицейское расследование на месте преступления и снято оцепление», — сообщила компания-оператор Nord Stream 2 AG.

26 сентября на трубах газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли два синхронных взрыва. Аналитики предполагают, что аварии могут быть результатом диверсии, но виновные пока не найдены.

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