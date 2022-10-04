В Москве на станции метро «Нагатинская» взорвался банкомат

В Москве в вестибюле станции метро «Нагатинская» взорвался банкомат ВТБ. При происшествии никто не пострадал, пишет телеканал «Москва 24».

Очевидцы отметили, что осколки после взрыва «разлетелись во все стороны». По счастливой случайности, никто не пострадал.

По данным телеканала, ранее в Мытищах неизвестные злоумышленники взорвали банкомат и похитили из него денежные средства.