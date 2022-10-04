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1 час назад

В Москве на станции метро «Нагатинская» взорвался банкомат

Илья Родин

В Москве в вестибюле станции метро «Нагатинская» взорвался банкомат ВТБ. При происшествии никто не пострадал, пишет телеканал «Москва 24».

Очевидцы отметили, что осколки после взрыва «разлетелись во все стороны». По счастливой случайности, никто не пострадал.

В Москве подросток устроил взрыв, смешав в кофемолке петарды

По данным телеканала, ранее в Мытищах неизвестные злоумышленники взорвали банкомат и похитили из него денежные средства.

Кроме того, преступники пытались ограбить банкомат в Ивантеевке (Подмосковье). Попытка привела к гибели одного из них. Второй позже добровольно сдался полиции.

Происшествия,Видео,Банк ВТБ,
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