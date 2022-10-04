ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсоне ракетами HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли Антоновский мост в Херсоне. Об этом во вторник, 4 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

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По данным собеседника агентства, украинские военные выпустили по мосту шесть ракет из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Атака была проведена в 16:40 по местному времени.

«Три были сбиты, а три попали в район моста, по предварительной информации, пострадавших нет», — уточнил представитель экстренных служб, добавив, что ВСУ уже неоднократно атаковали гражданские объекты в Херсоне.