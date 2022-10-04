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52 минуты назад

СМИ: Россиянин погиб при крушении военного самолета в Мали

Вечерняя Москва

Недалеко от малийского города Гао произошло крушение военного самолета, в результате инцидента погиб один россиянин. Об этом во вторник, 4 октября, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на военный источник.

Россиянин погиб при крушении военного самолета в Мали
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Россиянин погиб во вторник в Мали, когда его самолет, недавно поставленный малийской армии, разбился недалеко от Гао, — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о самолете чешской модели Albatros. Он разрабатывался как учебное судно, однако зачастую его применяют в качестве истребителя. Крушение произошло во время возвращения экипажа из патрульного вылета, передает РИА Новости.

21 сентября сообщалось, что принадлежащий России пожарный вертолет потерпел крушение в Турции. В аварии погиб один человек и пострадали еще четверо.

Позже стало известно, что при крушении российского вертолета в Турции погибли два человека. Всего на борту вертолета находилось двое россиян.

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