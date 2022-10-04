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11 минут назад

Неизвестные сообщили о минировании телерадиовещательной компании в Луганске

ТАССиещё 1

Неизвестные лица сообщили о минировании государственной телерадиовещательной компании (ГТРК) в Луганске, всех сотрудников компании эвакуировали. Об этом ТАСС во вторник сообщил сотрудник компании.

Неизвестные сообщили о минировании телерадиовещательной компании в Луганске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Насколько мне известно, сообщение о минировании ГТРК поступило на корпоративную почту. Руководство компании сразу же приняло решение эвакуировать сотрудников и вызвать экстренные службы. Сейчас весь коллектив ГТРК эвакуирован", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что перекрыта большая часть улицы Демехина в центре Луганска, где располагается компания, на месте работают саперы, сотрудников к ГТРК не подпускают.

"Сотрудники МВД выехали на место, сейчас они проводят осмотр зданий, расположенных на территории ГТРК. Информация о возможном минировании уточняется", - сказали ТАСС в силовых структурах ЛНР.

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