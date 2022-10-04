Неизвестные сообщили о минировании телерадиовещательной компании в Луганске

"Насколько мне известно, сообщение о минировании ГТРК поступило на корпоративную почту. Руководство компании сразу же приняло решение эвакуировать сотрудников и вызвать экстренные службы. Сейчас весь коллектив ГТРК эвакуирован", - сказал собеседник агентства.