В Донецке погибла девушка в результате обстрела ВСУ

Девушка погибла при устроенном Вооруженными силами Украины обстреле Кировского района Донецка . Об этом сообщил во вторник в своем телеграм-канале мэр столицы Донецкой Народной Республики (ДНР) Алексей Кулемзин .

"В результате обстрела Кировского района в микрорайоне Жилкооп погибла девушка. Анкетные данные уточняются", - написал он.

Кроме того, по данным Кулемзина, украинский снаряд в Донецке разорвался рядом с церковью, пострадали дома и автобус.