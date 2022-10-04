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1 час назад

В Донецке сообщили о гибели девушки в результате украинского обстрела Кировского района

ТАСС

Девушка погибла при устроенном Вооруженными силами Украины обстреле Кировского района Донецка. Об этом сообщил во вторник в своем телеграм-канале мэр столицы Донецкой Народной Республики (ДНР) Алексей Кулемзин.

В Донецке погибла девушка в результате обстрела ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В результате обстрела Кировского района в микрорайоне Жилкооп погибла девушка. Анкетные данные уточняются", - написал он.

Кроме того, по данным Кулемзина, украинский снаряд в Донецке разорвался рядом с церковью, пострадали дома и автобус.

"По свидетельству очевидцев, в микрорайоне Бирюзова прилет в районе храма. Повреждено остекление в домах, осколками посечен автобус", - проинформировал он.

Происшествия,Алексей Кулемзин,
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