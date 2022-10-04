В Донецке погибла девушка в результате обстрела ВСУ

Девушка погибла при устроенном Вооруженными силами Украины обстреле Кировского района Донецка. Об этом сообщил во вторник в своем телеграм-канале мэр столицы Донецкой Народной Республики (ДНР) Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Кировского района в микрорайоне Жилкооп погибла девушка. Анкетные данные уточняются", - написал он.
Кроме того, по данным Кулемзина, украинский снаряд в Донецке разорвался рядом с церковью, пострадали дома и автобус.
"По свидетельству очевидцев, в микрорайоне Бирюзова прилет в районе храма. Повреждено остекление в домах, осколками посечен автобус", - проинформировал он.