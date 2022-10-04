Подросток устроил подрыв кофемолки в Москве

Подросток в Москве смешал содержимое петард в кофемолке и устроил взрыв. Об этом во вторник ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
По ее словам, в детскую городскую больницу из квартиры на востоке Москвы был доставлен 14-летний парень.
"Подросток пояснил, что проводил эксперимент, для чего смешал содержимое различных петард в кофемолке, в результате чего получил телесные повреждения и ожоги", - сообщила Иванова.
По данному факту Измайловским следственным отделом проводится доследственная проверка.