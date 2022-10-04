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1 час назад

В Москве подросток устроил взрыв, смешав в кофемолке петарды

ТАССиещё 1

Подросток в Москве смешал содержимое петард в кофемолке и устроил взрыв. Об этом во вторник ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Подросток устроил подрыв кофемолки в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, в детскую городскую больницу из квартиры на востоке Москвы был доставлен 14-летний парень.

"Подросток пояснил, что проводил эксперимент, для чего смешал содержимое различных петард в кофемолке, в результате чего получил телесные повреждения и ожоги", - сообщила Иванова.

По данному факту Измайловским следственным отделом проводится доследственная проверка.

Происшествия,Юлия Иванова,Следственный комитет,
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