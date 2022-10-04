В Ливане вооруженный вкладчик захватил заложников в банке

Вкладчик, вооруженный пистолетом и гранатой, захватил во вторник заложников в филиале Коммерческого банка Ливана (КБЛ) в городе Штора, потребовав выдачи ему $24,5 тыс. Об этом сообщил ТАСС очевидец с места событий.

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По его словам, ливанец, который является отставным сотрудником сил безопасности, проник в здание в полицейской форме.

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"Он забаррикадировался внутри помещения и требует возвращения депозита, замороженного два с половиной года назад из-за финансового коллапса, - отметил собеседник агентства. - Эти средства необходимы ему для оплаты лечения".

Аналогичный инцидент произошел во вторник в филиале Byblos bank в Тире, где злоумышленник удерживает в заложниках нескольких сотрудников банка и клиентов. В Триполи сотрудники местной электрической компании штурмуют здание филиала Национального банка и требуют выдачи им задержанной за полгода зарплаты.

Волна захватов банковских офисов прокатилась по Ливану в августе и сентябре. В ответ Ассоциация ливанских банков (АЛБ) с 16 по 26 сентября закрыла все банковские офисы и прекратила обслуживание клиентов. АБЛ потребовала от властей усилить охрану банковских учреждений страны. Глава профсоюза банковских клерков Джордж аль-Хадж призвал МВД республики положить конец попыткам установить в стране "закон джунглей". По его словам, "недопустимо, чтобы сотрудники банков становились заложниками и их жизни подвергались серьезной угрозе".

Представитель Общественного объединения обманутых вкладчиков Лина Абу Зур выразила во вторник сожаление, что "трудные обстоятельства, в которых оказались сотни тысяч ливанцев, лишившихся своих сбережений, доводят их до отчаянных поступков".

"Мы решительно осуждаем подобные акции, но очевидно, что они будут продолжаться, пока правительство и банки не выработают механизм решения проблемы", - указала она.