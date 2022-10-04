Ясновидящую судят за хищение миллионов рублей у россиян

В Екатеринбурге 33-летнюю местную жительницу осудят за хищение более трех миллионов рублей у 18 россиян. Об этом во вторник, 4 октября, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

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Ей вменяют статью 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»).

По данным ведомства, россиянка в период с мая 2019 по январь 2021 года распространила среди слабослышащих жителей Урала сведения, что у нее есть магические способности и дар ясновидения. Она рассказала, что умеет гадать, снимать порчу и делать привороты.

Для встреч с клиентами-инвалидами женщина снимала квартиры, на которых в сопровождении переводчика жестового языка проводила сеансы. Она предлагала слабослышащим людям купить у нее предметы, якобы имеющие целебные магические свойства, а также забирала их деньги и имущество. С некоторыми из жертв она проводила обряды в Москве.