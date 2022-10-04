Гендиректора Запорожской АЭС выдворили на территорию Украины

Генеральный директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Игорь Мурашов был выдворен на территорию Украины. Об этом сообщает «Россия 24».

В эфире телеканала был показано видео, на котором Мурашов признается, что общался с сотрудником СБУ Игорем Каземирским через мессенджеры и передавал ему информацию о текущем состоянии дел на атомной станции.

Также были показаны кадры выдворения Мурашова на территорию, подконтрольную Киеву «за дискредитацию органов власти России».

Гендиректор ЗАЭС также признался, что запретил публиковать обращение коллектива станции к России, Украине, ООН, МАГАТЭ с требованием прекратить обстрелы, так как «не согласовал его с Киевом», и это «могло задеть государственные интересы Украины».