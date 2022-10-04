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12 минут назад

На химзаводе в Узбекистане прогремел взрыв

Мария Иванова

Утром 4 октября на химзаводе Maxam Chirchiq в Чирчике (Ташкентская область, Узбекистан) произошли пожар и взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Ташкентской области.

В Узбекистане произошел взрыв на химзаводе
Фото:  МЧС Узбекистана МЧС Узбекистана

В сообщении подчеркивается, что ситуацию «немедленно взяли под контроль» экстренные службы и правоохранительные органы.

Видео происшествия, снятое из дома по соседству, опубликовали в соцсетях.

Компания O`zkimyosanoat, владеющая заводом, сообщила, что в результате пожара и взрыва никто не пострадал. Производственные помещения предприятия и жилые дома поблизости также не получили повреждений.

В компании утверждают, что вредных выбросов не было. Местом «короткого взрыва» в O`zkimyosanoat назвали отдел синтеза цеха по выпуску аммиака-1.

Завод Maxam Chirchiq производит различную химическую продукцию, минеральные удобрения, смолы, швейные и другие изделия.

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