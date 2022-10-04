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20 минут назад

В магазине оружия в Казахстане взорвалось хранилище с порохом

Lenta.ru

На севере Казахстана в городе Костанай в магазине оружия из-за нарушения правил обращения взорвалось хранилище пороха, в результате погибли четыре человека, всего пострадали 11 человек. Об этом сообщают РИА Новости.

В магазине оружия в Казахстане взорвалось хранилище с порохом
Фото: риа новостириа новости

«Следствием установлено, что накануне происшествия руководитель магазина, имея разрешение на реализацию пороха, приобрел в Карагандинской области 40 килограммов пороха марки "Сокол" для последующей расфасовки и продажи. Данный порох был транспортирован в Костанай в нарушение правил перевозки опасных грузов при 36 градусах температуры воздуха и помещен на хранение в подвальную комнату магазина, где и произошел взрыв», — говорится в сообщении прокуратуры РК.

Из-за взрыва в здании начался пожар, который частично затронул соседние коммерческие объекты и жилые частные дома. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело и на данный момент устанавливают степень ответственности виновных.

Ранее стало известно, что полиция Казахстана начала проверку в отношении женщины, которая называла россиян «сбежавшими от мобилизации» и «диверсантами», ее доставили для дачи показаний. Уточняется, что жительница Актобе уже принесла извинения за оскорбления в адрес россиян. Она объяснила свои высказывания непонравившимся ей поведением мужчины.

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