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14 минут назад

Из ставропольского банка незаметно вынесли 19 млн рублей

Газета.Ru

В Ставрополе ограбили филиал банка "Северный морской путь". Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Из российского банка незаметно вынесли 19 млн рублей
Фото: 

По данным источника, из здания учреждения абсолютно незаметно вынесли 19 млн руб. Злоумышленник смог подобрать ключи к входной двери и беспрепятственно пройти в помещение, а после вытащить из касс и ячеек крупную сумму денег. Установить точное время грабежа не удалось: предположительно, инцидент произошел в период с 16 часов 2 октября до 7 часов 30 минут 3 октября.

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Ни сотрудники банка, ни правоохранители пока не знают, почему не сработала охранная сигнализация. При этом сотрудники ЧОПа, которые обслуживают банк, не заметили ничего подозрительного. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Хищение в особо крупном размере".

Ранее стало известно, что в Казахстане мужчина ворвался в игровой клуб с игрушечным пистолетом и ограбил его на 3,9 млн тенге.

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