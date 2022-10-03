Видео: В Москве мощный ливень затопил десятки улиц

Ливень, который шел в Москве несколько часов, подтопил десятки городских улиц. Как отметили в комплексе городского хозяйства, за ночь выпало более 25 миллиметров осадков - это треть месячной нормы.

Сильнее всего дожди затронули Зеленоград, где уже сейчас выпало 26 миллиметров осадков. Также мощными оказались ливни на западе и северо-западе мегаполиса, где выпало 17-18 миллиметров.

На многих улицах образовались скопления воды. Перейти мини-озера можно было только в резиновых сапогах. На улицы города вышли 300 бригад "Мосводостока", задействовано 290 спецмашин. Аварийные службы переведены в усиленный режим работы: дожди продолжаются, к тому же скорость ветра увеличилась до 17 метров в секунду. В городе введен оранжевый уровень метеорологической опасности.