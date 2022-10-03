В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
8 минут назад

Видео: В Москве мощный ливень затопил десятки улиц

Российская Газета

Ливень, который шел в Москве несколько часов, подтопил десятки городских улиц. Как отметили в комплексе городского хозяйства, за ночь выпало более 25 миллиметров осадков - это треть месячной нормы.

Сильнее всего дожди затронули Зеленоград, где уже сейчас выпало 26 миллиметров осадков. Также мощными оказались ливни на западе и северо-западе мегаполиса, где выпало 17-18 миллиметров.

Специалисты рассказали, когда в Москве утихнут дожди

На многих улицах образовались скопления воды. Перейти мини-озера можно было только в резиновых сапогах. На улицы города вышли 300 бригад "Мосводостока", задействовано 290 спецмашин. Аварийные службы переведены в усиленный режим работы: дожди продолжаются, к тому же скорость ветра увеличилась до 17 метров в секунду. В городе введен оранжевый уровень метеорологической опасности.

Отметим, что на данный момент службы городского хозяйства и транспорта справляются со стихией, серьезных ЧП не зафиксировано.

Происшествия,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители