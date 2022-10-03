Экс-сотрудницу «Первого канала» Марину Овсянникову объявили в розыск

Российская полиция объявила в розыск бывшего редактора «Первого канала» Марину Овсянникову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу ведомства.

В базе указано, что Овсянникову разыскивают по уголовной статье.

В августе Овсянникову отправили под домашний арест до 9 октября по делу о фейках о российской армии. Это произошло после ее пикета напротив Кремля.

1 октября Russia Today сообщил о побеге Овсянниковой из-под домашнего ареста.

Ее бывший муж заявил RT, что Овсянникова вместе с 11-летней дочерью «покинула место, которое суд определил ей для домашнего ареста», и «скрылась в неизвестном направлении».