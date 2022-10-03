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40 минут назад

Экс-сотрудницу «Первого канала» Марину Овсянникову объявили в розыск

Мария Иванова

Российская полиция объявила в розыск бывшего редактора «Первого канала» Марину Овсянникову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу ведомства.

В базе указано, что Овсянникову разыскивают по уголовной статье.

В августе Овсянникову отправили под домашний арест до 9 октября по делу о фейках о российской армии. Это произошло после ее пикета напротив Кремля.

Монеточку объявили в розыск

1 октября Russia Today сообщил о побеге Овсянниковой из-под домашнего ареста.

Ее бывший муж заявил RT, что Овсянникова вместе с 11-летней дочерью «покинула место, которое суд определил ей для домашнего ареста», и «скрылась в неизвестном направлении».

Мужчина отметил, что ранее наложил запрет на выезд ребенка за границу, кроме того, у их дочери нет загранпаспорта.

Происшествия,Видео,Марина Овсянникова,МВД России,Первый канал,
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