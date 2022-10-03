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59 минут назад

На Украине жителя ЛНР осудили на 12 лет за передачу информации о перемещении техники ВСУ

Газета.Ru

В офисе генерального прокуратура Украины заявили, что суд на Украине вынес приговор жителю Луганской народной республики, который передавал российским военным информацию о перемещении техники украинских войск. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Украинца осудили на 12 лет за передачу информации о перемещении техники ВСУ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«С 22 по 25 марта 2022 года житель Луганщины собирал информацию о местах расположения украинской военной техники и ее передвижения на территории городов Приволье и Рубежное. Собранные данные он с помощью мобильного телефона передавал представителям РФ», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что мужчину задержали в марте. В итоге суд признал его виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы.

Ранее верховный суд ЛНР приговорил к 12 годам тюрьмы жителя республики Дмитрия Гнатенко за государственную измену и шпионаж в пользу Службы безопасности Украины. Отмечалось, что мужчина передавал сведения о дислокации Народной милиции республики и российских военных через чат-бот в мессенджере «Вайбер», который был создан СБУ. В ведомстве подчеркнули, что эта информация использовалась для нанесения ударов по ним.

До этого в офисе генпрокуроры Украины заявляли, что пленный российский танкист приговорен судом к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы, его обвинили в нарушении обычаев войны.

Происшествия,СБУ,
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