В ФСБ заявили о поимке шпиона СБУ

В ФСБ РФ заявили о задержании 28-летнего жителя Херсона, подозреваемого в работе на украинскую разведку. Об этом сообщает РИА Новости.

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По версии ФСБ, молодой человек был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) в 2021 году и с тех пор активно собирал информацию о местах дислокации, численности подразделений, маршрутах российской армии, а также о российской военной технике и вооружениях.

Информация от него поступала «с привязкой к картам местности и географическим координатам», подчеркнули в спецслужбе. По данным ФСБ, эти данные СБУ использовала для ударов по российским войскам.

Ранее ФСБ сообщила о задержании россиянина, который сам предложил сотрудничество СБУ.