В ФСБ заявили о поимке шпиона СБУ

В ФСБ РФ заявили о задержании 28-летнего жителя Херсона, подозреваемого в работе на украинскую разведку. Об этом сообщает РИА Новости.
По версии ФСБ, молодой человек был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) в 2021 году и с тех пор активно собирал информацию о местах дислокации, численности подразделений, маршрутах российской армии, а также о российской военной технике и вооружениях.
Информация от него поступала «с привязкой к картам местности и географическим координатам», подчеркнули в спецслужбе. По данным ФСБ, эти данные СБУ использовала для ударов по российским войскам.
Ранее ФСБ сообщила о задержании россиянина, который сам предложил сотрудничество СБУ.
В ФСБ заявили, что агент под псевдонимом Арчи за деньги передавал СБУ данные, которые «могут быть использованы против безопасности России». Против него возбудили уголовное дело о госизмене.