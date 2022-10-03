Группа туристов с детьми пропала во время похода в Сочи

Во время похода в районе хребта Ажек в Сочи пропали россияне. В настоящее время ведется поиск пятерых граждан, включая троих детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного регионального поисково-спасательного (ЮРПСО) отряда МЧС России.
«Сегодня в 05:40 в спасательный отряд МЧС позвонила женщина и сообщила, что 1 октября ее муж с другом и тремя детьми отправились в поход в район хр. Ажек. Домой туристы должны были вернуться 2 октября (в крайнем случае - 3 октября), но пока на связь не вышли», - отмечается в сообщении.
Сообщается, что ночью шел ливневый дождь.
Спасателям удалось добраться до экопоселения Ажек. Выяснилось, что группа туристов там не останавливалась. Специалисты направились в район реки Ац. Ими осматриваются все туристические стоянки и места, в которых могла оказаться группа. В пресс-службе ЮРПСО сообщили об отсутствии регистрации данной группы в МЧС.