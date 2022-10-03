Группа туристов с детьми пропала во время похода в Сочи

«Сегодня в 05:40 в спасательный отряд МЧС позвонила женщина и сообщила, что 1 октября ее муж с другом и тремя детьми отправились в поход в район хр. Ажек. Домой туристы должны были вернуться 2 октября (в крайнем случае - 3 октября), но пока на связь не вышли», - отмечается в сообщении.