В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
24 минуты назад

Группа туристов с детьми пропала во время похода в Сочи

Лера Букина

Во время похода в районе хребта Ажек в Сочи пропали россияне. В настоящее время ведется поиск пятерых граждан, включая троих детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного регионального поисково-спасательного (ЮРПСО) отряда МЧС России.

Группа туристов с детьми пропала во время похода в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня в 05:40 в спасательный отряд МЧС позвонила женщина и сообщила, что 1 октября ее муж с другом и тремя детьми отправились в поход в район хр. Ажек. Домой туристы должны были вернуться 2 октября (в крайнем случае - 3 октября), но пока на связь не вышли», - отмечается в сообщении.

Сообщается, что ночью шел ливневый дождь.

Спасателям удалось добраться до экопоселения Ажек. Выяснилось, что группа туристов там не останавливалась. Специалисты направились в район реки Ац. Ими осматриваются все туристические стоянки и места, в которых могла оказаться группа. В пресс-службе ЮРПСО сообщили об отсутствии регистрации данной группы в МЧС.

Происшествия,МЧС России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители