Пассажира московского метро избили из-за его внешнего вида

В Москве 37-летнего пассажира избили на одной из станций столичного метро. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД.

Инцидент произошел на станции «Кунцевская». К мужчине подошел 30-летний приезжий, начал «высказывать претензии к его внешнему виду», избил его и скрылся. Пострадавший обратился за помощью в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что в Чите сотрудник полиции был до смерти избит рядом с одним из ночных клубов города. Между посетителем клуба и правоохранителем возник конфликт, который вскоре перерос в потасовку. Во время драки россиянин нанес полицейскому травмы, не совместимые с жизнью.