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36 минут назад

На станции московского метро пассажира избил приезжий из-за его внешнего вида

Газета.Ruиещё 5

В Москве 37-летнего пассажира избили на одной из станций столичного метро. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД.

Пассажира московского метро избили из-за его внешнего вида
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел на станции «Кунцевская». К мужчине подошел 30-летний приезжий, начал «высказывать претензии к его внешнему виду», избил его и скрылся. Пострадавший обратился за помощью в медицинское учреждение.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось оперативно задержать нападавшего. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

Ранее сообщалось, что в Чите сотрудник полиции был до смерти избит рядом с одним из ночных клубов города. Между посетителем клуба и правоохранителем возник конфликт, который вскоре перерос в потасовку. Во время драки россиянин нанес полицейскому травмы, не совместимые с жизнью.

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