Россиянин зарезал собутыльника из-за ссоры о политике

По данным ведомства, днем 13 июля в квартире на проспекте Металлургов фигурант выпивал с товарищем. Между ними произошла ссора на политическую тему. Тогда мужчина взял хозяйственный нож и ударил им несколько раз собутыльника в голову и тело, нанеся смертельные ранения. Кроме того, он не стал вызывать скорую помощь и звонить в полицию. Правоохранителей вызвала жена погибшего, когда вернулась домой и увидела тело супруга.