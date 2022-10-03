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25 минут назад

Россиянин зарезал собутыльника из-за ссоры о политике

Lenta.ru

В Мурманской области суд рассмотрит дело 46-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 54-летнего знакомого. Об этом в понедельник, 3 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин зарезал собутыльника из-за ссоры о политике
Фото: ТАССТАСС

По данным ведомства, днем 13 июля в квартире на проспекте Металлургов фигурант выпивал с товарищем. Между ними произошла ссора на политическую тему. Тогда мужчина взял хозяйственный нож и ударил им несколько раз собутыльника в голову и тело, нанеся смертельные ранения. Кроме того, он не стал вызывать скорую помощь и звонить в полицию. Правоохранителей вызвала жена погибшего, когда вернулась домой и увидела тело супруга.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Россиянин полностью признал вину.

Ранее стало известно, что в Архангельской области 32-летнему россиянину дали шесть лет и 11 месяцев колонии особого режима за забитого до смерти стулом 36-летнего друга.

Происшествия,Следственный комитет,
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