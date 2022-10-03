Верховный суд Украины отклонил иск Порошенко к Зеленскому

Верховный суд Украины отклонил иск бывшего президента страны Петра Порошенко к действующему главе государства Владимиру Зеленскому с требованием обнародовать доказательства утверждений Зеленского о том, что Порошенко якобы причастен к деловым операциям с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), в которых украинская прокуратура обвиняет политика Виктора Медведчука. Об этом сообщило в воскресенье агентство Украинские новости со ссылкой на решение Кассационного административного суда Верховного суда (КАС ВС) Украины.

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Порошенко в своем иске требовал обязать Зеленского обнародовать информацию Службы безопасности Украины (СБУ) о его бизнес-связях с Медведчуком, которого прокуратура Украины обвинила в госизмене, в том числе на основании данных о закупке угля для Украины в ДНР и ЛНР. Порошенко просил Верховный суд признать противоправным "бездействие Зеленского из-за необнародования публичной информации, представляющей общественный интерес", отмечает агентство.

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В иске Порошенко говорилось, что в интервью от 24 июня 2021 года, размещенном в интернете, Зеленский утверждал о наличии у него информации от СБУ, разведывательных органов Украины о том, что Порошенко якобы зарабатывал вместе с Медведчуком на торговых сделках с представителями ДНР и ЛНР, которых власти Украины обвиняют в "сепаратизме" и "терроризме".

Заслушав объяснения сторон, исследовав доказательства и рассмотрев дополнительные пояснения, КАС ВС постановил закрыть производство по делу. Это решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда Украины.

В мае 2021 года прокуратура предъявила обвинения главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". В октябре 2021 года оппозиционеру предъявили еще одно обвинение по статьям "Государственная измена" и "Содействие деятельности террористических организаций". По версии следствия, он якобы причастен к поставкам угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в 2014-2015 годы на сумму более 200 млн гривен (около $7,6 млн). Порошенко на Украине является фигурантом уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 годы. Дело возбуждено по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации", что грозит лишением свободы на срок до 15 лет. Вместе с тем суд назначил бывшему президенту самую мягкую меру пресечения - личное обязательство являться по вызовам в суд и в правоохранительные органы.