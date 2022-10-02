Умер обвиняемый в госизмене российский ученый

Умер 80-летний президент Санкт-Петербургской Арктической общественной академии наук, профессор Валерий Митько, обвиняемый в государственной измене в пользу Китая. Об этом сообщает «Интерфакс».

Фото: Арктическая академия наук Арктическая академия наук

Уточняется, что в последнее время известный ученый, который был одним из ведущих российских специалистов по гидроакустике, все чаще попадал в больницу.

«Он был не в состоянии ни ходить, ни сидеть, ни тем более ухаживать за супругой — лежачей больной», — описывает состояние Митько его защитник.

В феврале 2020 года он был задержан и помещен под домашний арест, а в июне ему предъявили обвинение. Ученый свою вину не признал. 18 июня 2021 года сообщалось, что после возбуждения дела здоровье профессора ухудшилось: он попал в реанимацию после инфаркта. Также еще до задержания Митько перенес три инфаркта, а после установки стентов в сердце получил третью группу инвалидности.