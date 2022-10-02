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31 минуту назад

Умер обвиняемый в госизмене российский ученый

Lenta.ru

Умер 80-летний президент Санкт-Петербургской Арктической общественной академии наук, профессор Валерий Митько, обвиняемый в государственной измене в пользу Китая. Об этом сообщает «Интерфакс».

Умер обвиняемый в госизмене российский ученый
Фото: Арктическая академия наукАрктическая академия наук

Уточняется, что в последнее время известный ученый, который был одним из ведущих российских специалистов по гидроакустике, все чаще попадал в больницу.

«Он был не в состоянии ни ходить, ни сидеть, ни тем более ухаживать за супругой — лежачей больной», — описывает состояние Митько его защитник.

В феврале 2020 года он был задержан и помещен под домашний арест, а в июне ему предъявили обвинение. Ученый свою вину не признал. 18 июня 2021 года сообщалось, что после возбуждения дела здоровье профессора ухудшилось: он попал в реанимацию после инфаркта. Также еще до задержания Митько перенес три инфаркта, а после установки стентов в сердце получил третью группу инвалидности.

По данным следствия, Митько во время поездки в КНР передал сведения, составляющие государственную тайну. Речь идет о разработках в области гидроакустики и способах обнаружения подводных лодок, которые, по данным ФСБ, профессор собирал с 2017 по 2018 годы, отрабатывая шпионское задание.

Происшествия,РАН,ФСБ,
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