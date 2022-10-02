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1 час назад

Россия экстрадировала в Норвегию крупного мошенника

Елена Прошина

Из России в Норвегию экстрадировали норвежца, который был осужден на родине за многомиллионное мошенничество. Об этом сообщает «МВДМедиа» со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.

Россия экстрадировала в Норвегию крупного мошенника
Фото: МВД МедиаМВД Медиа

По ее словам, гражданина Норвегии Аре Абрахамсена объявили в розыск по каналам Интерпола. У себя на родине он был осужден за мошенничество с акциями, инвестициями и налогами.

В общей сложности в 2005 - 2013 годах Абрахамсен присвоил около 30 млн норвежских крон (примерно 150 млн рублей по современному курсу ЦБ).

Генпрокуратура РФ удовлетворила запрос норвежской стороны о выдаче Аре Абрахамсена.

Сегодня в аэропорту Шереметьево сотрудники российского Интерпола пережли норвежца «представителям компетентных органов Норвегии».

Ранее новозеландские правоохранители потребовали у Южной Кореи экстрадиции женщины, которую считают виновной в убийстве двух детей. Их тела были обнаружены в чемоданах.

Происшествия,Ирина Волк,Аэропорт Шереметьево,Интерпол,Генпрокуратура РФ,
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