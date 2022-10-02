Россия экстрадировала в Норвегию крупного мошенника

Из России в Норвегию экстрадировали норвежца, который был осужден на родине за многомиллионное мошенничество. Об этом сообщает «МВДМедиа» со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.
По ее словам, гражданина Норвегии Аре Абрахамсена объявили в розыск по каналам Интерпола. У себя на родине он был осужден за мошенничество с акциями, инвестициями и налогами.
В общей сложности в 2005 - 2013 годах Абрахамсен присвоил около 30 млн норвежских крон (примерно 150 млн рублей по современному курсу ЦБ).
Генпрокуратура РФ удовлетворила запрос норвежской стороны о выдаче Аре Абрахамсена.
Сегодня в аэропорту Шереметьево сотрудники российского Интерпола пережли норвежца «представителям компетентных органов Норвегии».
Ранее новозеландские правоохранители потребовали у Южной Кореи экстрадиции женщины, которую считают виновной в убийстве двух детей. Их тела были обнаружены в чемоданах.