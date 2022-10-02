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27 минут назад

Полиция проверяет видео со спевшей гимн украинских националистов «Миссис Крым»

Говорит Москва

Ролик, в котором победительница крымского конкурса красоты «Миссис королева красоты» Ольга Валеева исполняет песню «Червона калина», ранее появился в сети.

Полиция проверяет видео с «Миссис Крым»
Фото: кадр видеокадр видео

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По собранным полицейскими материалам будет принято решение в соответствии с законодательством», — заявили РИА Новости в пресс-службе МВД по республике Крым.

В сентябре этого года в Крыму шесть человек были арестованы за исполнение песни «Червона калина» на свадьбе. Глава республики Сергей Аксёнов назвал подобное поведение организаторов и участников праздника «предательством по отношению к нашей стране и тем, кто ценой своей жизни защищает мир».

Происшествия,Ольга Валеева,Сергей Аксенов,
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